В свердловском лесу возле трупа без головы нашли старинную немецкую монету

В лесах под Ивделем (Свердловская область) рядом с объеденным трупом без головы обнаружили немецкую монету номиналом пять рейхсмарок 1939 года. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к силовой среде.

По его словам, монета лежала в одном из двух кошельков, которые нашли рядом с телом. По одной из версий, она могла быть нумизматом (тот, кто коллекционирует старинные монеты и медали — прим. ред.). Там же обнаружили красную зажигалку для газовой печи, круглые золотые очки в классической оправе. На скелете были пуховик, брюки, берцы и свитер.