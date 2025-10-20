Логотип РИА URA.RU
В свердловском лесу возле трупа без головы нашли старинную немецкую монету

20 октября 2025 в 11:13
Тело обнаружили недалеко от железнодорожного перегона

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В лесах под Ивделем (Свердловская область) рядом с объеденным трупом без головы обнаружили немецкую монету номиналом пять рейхсмарок 1939 года. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к силовой среде.

По его словам, монета лежала в одном из двух кошельков, которые нашли рядом с телом. По одной из версий, она могла быть нумизматом (тот, кто коллекционирует старинные монеты и медали — прим. ред.). Там же обнаружили красную зажигалку для газовой печи, круглые золотые очки в классической оправе. На скелете были пуховик, брюки, берцы и свитер.

По данным URA.RU, жуткую находку заметили железнодорожники на десятом пикете перегона Улымсос-Оус в 59 км от Ивделя. Предварительно, труп женский. Силовики выясняют обстоятельства случившегося (официальных комментариев от них нет).

Материал из сюжета:

Под Ивделем нашли труп без головы

