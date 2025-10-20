В свердловском лесу возле трупа без головы нашли старинную немецкую монету
Тело обнаружили недалеко от железнодорожного перегона
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В лесах под Ивделем (Свердловская область) рядом с объеденным трупом без головы обнаружили немецкую монету номиналом пять рейхсмарок 1939 года. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к силовой среде.
По его словам, монета лежала в одном из двух кошельков, которые нашли рядом с телом. По одной из версий, она могла быть нумизматом (тот, кто коллекционирует старинные монеты и медали — прим. ред.). Там же обнаружили красную зажигалку для газовой печи, круглые золотые очки в классической оправе. На скелете были пуховик, брюки, берцы и свитер.
Материал из сюжета:Под Ивделем нашли труп без головы
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!