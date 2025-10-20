Свердловская область попала в топ-10 самых технологически развитых регионов

Регион поднялся на одну строчку по сравнению с данными за 2023 год Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловская область попала в десятку регионов по научно-технологическому развитию в 2024 году. Средний Урал занял девятое место, набрав 54,76 балла.

Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата и Роспатента. В нем учитывались показатели, характеризующие масштаб и эффективность научно-технологической деятельности и другие факторы.