Церковный хор из 404 певчих исполнил «Боже, царя храни!» в ночь на 17 июля возле Храма на Крови в столице Урала. Им подпевали тысячи паломников, приехавших в Екатеринбург на царские дни. Гимн Российской Империи прозвучал впервые перед Крестным ходом, совершаемым ежегодно по маршруту, которым в 1918 году большевики везли тела убитых ими Николая II, членов его семьи и приближенных.
«Это не ностальгия по старым временам, это не мечта о том, чтобы у нас возродились какие-то формы дореволюционного правления. Это попытка воздать честь императору и его семье», — комментировал исполнение гимна Российской Империи викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский владыка Евгений (Кульберг).
Ожидается, что в 20-километровом шествии, которое обычно занимает около пяти часов, в этом году примут участие до 90 тыс. человек, то есть примерно на 20 тыс. больше, чем год назад. Свое участие в покаянном шествии от места расстрела до места захоронения тел убитых в ночь на 17 июля 1918 года членов царской фамилии анонсировала, в частности, депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Покаянный Крестный ход совершается ежегодно от Храма на Крови в Екатеринбурге (где ранее стоял дом инженера Ипатьева, в котором расстреляли царскую семью) до монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма, где в 1918 году тела убиенных были сброшены в шахту. В прошлом году, по некоторым оценкам, в царском Крестном ходе приняло участие 70 тысяч человек, в этом ожидается 90 тысяч участников. Одним из них уже традиционно является депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.