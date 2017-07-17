Полиция спасла годовалого ребенка, которому угрожал пьяный мужчина

26-летний мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватился за кухонный нож и стал угрожать ее годовалому ребенку. Инцидент произошел в поселке Воздвиженка Агаповского района Челябинской области.
Ссора произошла в одной из квартир на Озерной улице. Мужчина был пьян, когда стал угрожать грудному ребенку. Девушка вызвала полицейских, которые спасли малыша. Чтобы образумить нападавшего, уточняет Verstov.info, правоохранителям пришлось сделать предупредительный выстрел из табельного оружия.
В отношении опасного мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).