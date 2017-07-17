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Главные новости Челябинской области
10:49  17 июля 2017 1

Полиция спасла годовалого ребенка, которому угрожал пьяный мужчина

Наручники, наручники, арест, заключение
Озлобленный на сожительницу мужчина схватился за ножФото: Александр Мамаев © URA.RU

26-летний мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватился за кухонный нож и стал угрожать ее годовалому ребенку. Инцидент произошел в поселке Воздвиженка Агаповского района Челябинской области.

Ссора произошла в одной из квартир на Озерной улице. Мужчина был пьян, когда стал угрожать грудному ребенку. Девушка вызвала полицейских, которые спасли малыша. Чтобы образумить нападавшего, уточняет Verstov.info, правоохранителям пришлось сделать предупредительный выстрел из табельного оружия.

В отношении опасного мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).

Семен Гринберг
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