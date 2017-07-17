В Октябрьском районе в суд направлено уголовное дело в отношении двух братьев из Нягани, напавших на офис Сбербанка в поселке Малый Атлым. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре ХМАО.
Нападение произошло в марте 2017 года. Вооруженные карабином «Сайга» двоюродные братья из Нягани ворвались в масках в отделение Сбербанка, скрутили работников финансовой организации и забрали из сейфа около 2,7 млн рублей. С места преступления они скрылись на снегоходе в тайге.
Подозреваемые были задержаны в этот же день в 23 километрах от места преступления сотрудником ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району Владимиром Осокиным, а также местными жителями, в числе которых были глава поселения Малый Атлым Сергей Дайнеко и руководитель местной пожарной части Николай Волынкин. У злоумышленников было изъято оружие, похищенные деньги обнаружили в снегу, где их пытались спрятать налетчики.
Уголовное дело было возбуждено по статье «разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере». Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Материалы дела переданы в суд.