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17 июля 2017
16 июля 2017
Главные новости Свердловской области
14:00  17 июля 2017 0

На Урале женщина с коляской провалилась в колодец во время Дня города

Полицейские огородили открытый колодецФото: KU66.RU

Жительница Каменска-Уральского с коляской провалилась в канализационный колодец во время Дня города, 15 июля. Как оказалось, люк был не закреплен и перевернулся под тяжестью человека.

Гуляния в честь праздника и фейерверк проходили на площади Ленинского комсомола. «Сразу после окончания салюта женщина, которая гуляла с коляской, провалилась в колодец возле часовни», — сообщает портал «KU66.RU».

По свидетельству очевидцев, горожанка наступила на край крышки люка, крыша провернулась, и женщина полетела в колодец, наполненный грязной жижей. Падая, женщина не выпустила из рук коляски, и благодаря этому не провалилась глубоко.

Прохожие помогли ей вылезти наружу, видимых травм на ней не оказалось. Через 10 минут приехала скорая помощь, но госпитализация не потребовалась — все ограничилось лишь ушибами.

«Пострадавшая к нам с заявлением не обращалась, сотрудники полиции огородили люк конусами, предстоит выяснить, кому принадлежит колодец», — сообщила «URA.RU» Дарья Голубчикова, сотрудница пресс-службы УМВД Каменска-Уральского.

Александр Лукманов
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