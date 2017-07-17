Жительница Каменска-Уральского с коляской провалилась в канализационный колодец во время Дня города, 15 июля. Как оказалось, люк был не закреплен и перевернулся под тяжестью человека.
Гуляния в честь праздника и фейерверк проходили на площади Ленинского комсомола. «Сразу после окончания салюта женщина, которая гуляла с коляской, провалилась в колодец возле часовни», — сообщает портал «KU66.RU».
По свидетельству очевидцев, горожанка наступила на край крышки люка, крыша провернулась, и женщина полетела в колодец, наполненный грязной жижей. Падая, женщина не выпустила из рук коляски, и благодаря этому не провалилась глубоко.
Прохожие помогли ей вылезти наружу, видимых травм на ней не оказалось. Через 10 минут приехала скорая помощь, но госпитализация не потребовалась — все ограничилось лишь ушибами.
«Пострадавшая к нам с заявлением не обращалась, сотрудники полиции огородили люк конусами, предстоит выяснить, кому принадлежит колодец», — сообщила «URA.RU» Дарья Голубчикова, сотрудница пресс-службы УМВД Каменска-Уральского.