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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Челябинской области
09:21  18 июля 2017 0

Не забудьте зонтик! На Челябинскую область надвигается шторм

Клипарт. Челябинск, ливень, дождь
На Южном Урале ухудшится погодаФото: Кондрат Александров © URA.RU

Штормовое предупреждение в смс разослало ГУ МЧС по Челябинской области южноуральцам. Со ссылкой на синоптиков спасатели заявляют о грозах, граде и порывах ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили «URA.RU» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, возможны аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличение числа ДТП. Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб», — добавили в ГУ МЧС.

Последнее штормовое предупреждение передавалось на прошлые выходные. В субботу и воскресенье в разных районах дождь и солнце сменяли друг друга.

Сергей Леонов
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