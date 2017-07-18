Штормовое предупреждение в смс разослало ГУ МЧС по Челябинской области южноуральцам. Со ссылкой на синоптиков спасатели заявляют о грозах, граде и порывах ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили «URA.RU» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, возможны аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличение числа ДТП. Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб», — добавили в ГУ МЧС.
Последнее штормовое предупреждение передавалось на прошлые выходные. В субботу и воскресенье в разных районах дождь и солнце сменяли друг друга.