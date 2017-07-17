Сын тюменца, убитого киоском с пирожками, может остаться без компенсации

В Тюмени суд вынес решение в пользу ребенка, отец которого был убит током в киоске с пирожками. Однако, мальчик может остаться без денег из-за исчезновения ответчика.
Как сообщила пресс-служба Ленинского районного суда, иск в пользу ребенка был удовлетворен частично. Как рассказал «URA.RU» источник, близкий к прокуратуре Тюменской области, изначально сумма иска составляла полтора миллиона рублей, но суд решил снизить размер компенсации морального вреда до 300 тысяч рублей.
Мальчик может не получить даже эту компенсацию, потому что ответчик, не исключено, даже не знает о решении суда. Представители ООО «ПК Мельница» не пришли на заседание. Кроме того, компания сменила место регистрации. Если раньше она имела точный адрес в Тюмени, то теперь в выписке из ЕГРЮЛ в качестве места регистрации значится город Санкт-Петербург без указания улицы и дома.
Инцидент, в результате которого погиб отец мальчика, произошел 26 мая 2016 года. Экспедитор ООО «ПК Мельница Тюмень» привез товар в один из киосков компании. 32-летний мужчина прислонился к металлической стенке магазина и получил смертельный удар током. Материалы уголовного дела переданы в суд. Бывшего директора компании Сергея Курочкина обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека.
По данным открытых источников, учредителями ООО «Мельница Тюмень» и ООО «ПК «Мельница Тюмень» являются Иван и Марина Петровы — они владеют сетью аналогичных компаний в разных городах России. В частности, бизнесмены занимаются производством пищевых продуктов и выпечкой хлебобулочных изделий в Новгородской, Смоленской, Нижегородской, Брянской, Псковской, Орловской и других областях страны.