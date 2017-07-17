{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,07
Динамика за 2 недели
Евро 67,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
20:20  17 июля 2017 2

Первый «халяльный секс-гид» для мусульманок появился в Интернете

Мусульманский показ мод в рамках HALALEXPO. Екатеринбург, мусульманка, мусульманская мода
Интимное пособие для восточных женщин критики восприняли неоднозначноФото: Иван Кабанов © URA.RU

Первое в мире пособие по интимной жизни для мусульманок под названием «Халяльный секс-гид» появилось в продаже в Интернете, сообщает The Guardian.

Автор «халяльного секс-гида» под псевдонимом Умм Муладхат заявляет, что женщины-мусульманки могут и должны наслаждаться своей сексуальной жизнью. На 54 страницах он дает подробные инструкции для поведения в постели: от техники поцелуев до сексуальных поз. При этом акцент в пособии делается на том, что восточные женщины должны заниматься сексом только со своим мужем.

Ряд критиков посчитали книгу поощрением распущенности, другие, в том числе некоторые мусульманские женские организации, похвалили секс-гид за свободу и защиту женщин Востока от вступления в сексуально- оскорбительные отношения.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров