Первый «халяльный секс-гид» для мусульманок появился в Интернете

20:20 17 июля 2017 2

Интимное пособие для восточных женщин критики восприняли неоднозначно Фото: Иван Кабанов © URA.RU

Первое в мире пособие по интимной жизни для мусульманок под названием «Халяльный секс-гид» появилось в продаже в Интернете, сообщает The Guardian.

Автор «халяльного секс-гида» под псевдонимом Умм Муладхат заявляет, что женщины-мусульманки могут и должны наслаждаться своей сексуальной жизнью. На 54 страницах он дает подробные инструкции для поведения в постели: от техники поцелуев до сексуальных поз. При этом акцент в пособии делается на том, что восточные женщины должны заниматься сексом только со своим мужем.

Ряд критиков посчитали книгу поощрением распущенности, другие, в том числе некоторые мусульманские женские организации, похвалили секс-гид за свободу и защиту женщин Востока от вступления в сексуально- оскорбительные отношения.