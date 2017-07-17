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Главные новости Тюменской области
20:28  17 июля 2017 0

На винно-водочном заводе в Тобольске сняли фильм ужасов про полицейских. ВИДЕО

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., страх, ужас, боязнь, неуверенность
Фильм тоболяков уже показали в местных кинотеатрахФото: Pixabay

В Тобольске энтузиасты сняли фильм ужасов. Картину «Везельвул» сняли на заброшенном винно-водочном заводе в окрестностях города.

В фильме «Везельвул» группа оперативников отправляется на задание в заброшенный дом. В конце в живых остаются лишь двое. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» оператор Денис Распускалов, идея снять кино пришла нескольким энтузиастам-тобольчанам еще в 2016 году. Автором идеи выступил Иван Москвин, сценарий написал Иван Кузьмин, режиссером стал Виктор Муратов.

Бюджета как такового у молодых людей не было. В качестве съемочной площадки ребята использовали заброшенный винно-водочный завод под Тобольском. Друзья стали актерами. Снимали и монтировали фильм также своими силами. Потратить деньги пришлось только на бензин и грим.

Премьера прошла в 2016 году в двух кинотеатрах Тобольска: «Апельсинема» и «Плохое место». Показ был бесплатный. Сейчас фильм доступен на видеохостинге Youtube.

Видео — Tobcinema, Youtube

По словам Распускалова, группа не собирается останавливаться на достигнутом. Энтузиасты уже составили план съемок и написали сценарий второй части «Везельвула». Дата съемок пока не определена.

Анна Гринь
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