Более полутора миллионов пользователей соцсети «ВКонтакте» посмотрели прямую трансляцию фестиваля VK Fest 2017. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Мероприятие, проходившее 15 и 16 июля в Санкт-Петербурге, лично посетили 85 тысяч человек. На трех музыкальных сценах прошли выступления около 40 музыкантов, в том числе Мумий Тролль, Елены Темниковой, Макса Барских, Звери, Jah Khalib, Big Russian Boss, LOBODA, Нейромонаха Феофана, Макса Коржа, Би-2, Мота, Noize MC, Касты, The Hatters, ХЛЕБ, Little Big и других.
Одной из самых популярных площадок фестиваля стала зона «Юмор», на которой выступили знаменитые резиденты Comedy Club Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин, Женя Синяков и USB, представители проекта Stand Up Руслан Белый, Тимур Каргинов, Слава Комиссаренко, Нурлан Сабуров, Иван Абрамов и Алексей Щербаков, а также другие звезды телеканала.
Фестиваль не обошли своим вниманием и популярные российские блогеры, в числе которых Wylsacom, Сергей Дружко, Ольга Бузова, Анна Седокова, Николай Соболев, YanGO и другие. В других зонах перед посетителями выступили Дмитрий Гришин, Егор Бероев, Тимур Бекмамбетов, Елена Летучая, Manizha и Михаил Пиотровский.
Свои зоны на фестивале представили легендарные паблики и медиапроекты, ведущие музеи и учебные заведения, зарубежные разработчики и издатели компьютерных игр, телеканалы и радиостанции
Общая территория фестиваля заняла 30 гектаров. Каждый четвертый посетитель установил официальное приложение мероприятия. Всего в соцсетях гости оставили более 200 тысяч записей с упоминанием фестиваля.