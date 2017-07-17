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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
22:47  17 июля 2017 2

Ликвидацию «Свидетелей Иеговы» подтвердил Верховный суд

Церковь Свидетелей Иеговы. Сургут, свидетели иеговы
Религиозную организацию в России признали вне законаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жалобу организации «Свидетели Иеговы» на решение о признании ее экстремистской отклонила апелляционная коллегия Верховного суда РФ. За запрет религиозной организации в России выступил Минюст.

«Решение Верховного суда России от 20 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит слова председателя апелляционной коллегии RT.

Решение уже вступило в силу и отныне деятельность «Свидетелей Иеговы» запрещена в России, уточняет портал «Русская планета».

В апреле Замоскворецкий суд Москвы признал законным распоряжение Минюста РФ о приостановке деятельности «Свидетелей Иеговы» и признании религиозной организации экстремисткой.

«Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В России на 2015 год насчитывалось 175 тысяч ее членов. Во всем мире их около восьми миллионов. Ряд экспертов считают ее опасной сектой, имеющей протестантские корни.По словам Виктора Женкова — адвоката, представляющего интересы иеговистов, организация намерена подавать апелляцию в Европейский суд по правам человека, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Нина Калинина
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