Ликвидацию «Свидетелей Иеговы» подтвердил Верховный суд

Жалобу организации «Свидетели Иеговы» на решение о признании ее экстремистской отклонила апелляционная коллегия Верховного суда РФ. За запрет религиозной организации в России выступил Минюст.
«Решение Верховного суда России от 20 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит слова председателя апелляционной коллегии RT.
Решение уже вступило в силу и отныне деятельность «Свидетелей Иеговы» запрещена в России, уточняет портал «Русская планета».
В апреле Замоскворецкий суд Москвы признал законным распоряжение Минюста РФ о приостановке деятельности «Свидетелей Иеговы» и признании религиозной организации экстремисткой.
«Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В России на 2015 год насчитывалось 175 тысяч ее членов. Во всем мире их около восьми миллионов. Ряд экспертов считают ее опасной сектой, имеющей протестантские корни.По словам Виктора Женкова — адвоката, представляющего интересы иеговистов, организация намерена подавать апелляцию в Европейский суд по правам человека, сообщает «Федеральное агентство новостей».