01:29 18 июля 2017 0

В ходе спецоперации сотрудники СБУ ранили подозреваемого Фото: depositphotos.com © URA.RU

Суд Харькова арестовал на 2 месяца россиянина, который подозревается в связях с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство». Об этом сообщает издание РБК.

Известно, что мужчина находился в международном розыске с 2014 года. В прошлом году его удалось задержать в Чернигове, после чего исламист был помещен под домашний арест, но сумел сбежать, избавившись от электронного браслета. «Злоумышленник оказывал сопротивление сотрудникам СБУ и пытался сбежать. Силовики открыли стрельбу. Расследование проводится по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работникам правоохранительных органов)», — говорится в сообщении пресс-службы Харьковской прокуратуры.



Также сообщается, что в результате спецоперации подозреваемый получил ранение. В данный момент власти Украины решают вопрос об экстрадиции мужчины в Россию.