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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
01:29  18 июля 2017 0

Власти Украины арестовали россиянина за связи с «Исламским государством»

Терроризм, террористы , терроризм, террорист, военные действия
В ходе спецоперации сотрудники СБУ ранили подозреваемогоФото: depositphotos.com © URA.RU

Суд Харькова арестовал на 2 месяца россиянина, который подозревается в связях с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство». Об этом сообщает издание РБК.

Известно, что мужчина находился в международном розыске с 2014 года. В прошлом году его удалось задержать в Чернигове, после чего исламист был помещен под домашний арест, но сумел сбежать, избавившись от электронного браслета. «Злоумышленник оказывал сопротивление сотрудникам СБУ и пытался сбежать. Силовики открыли стрельбу. Расследование проводится по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работникам правоохранительных органов)», — говорится в сообщении пресс-службы Харьковской прокуратуры.

Также сообщается, что в результате спецоперации подозреваемый получил ранение. В данный момент власти Украины решают вопрос об экстрадиции мужчины в Россию.

Сергей Макеев
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