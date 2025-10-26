В Орловском регионе объявлена ракетная опасность
В Орловской области объявлена ракетная угроза
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На территории Орловской области введен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона.
«В регионе объявлена ракетная опасность. Гражданам, находящимся в помещениях, следует незамедлительно спуститься в укрытия: коридор, ванную, кладовой или помещения без оконных проемов. Тем, кто находится на улице, необходимо укрыться в ближайшем строении», — предупредил губернатор Андрей Клычков в обращении.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.