В Орловском регионе объявлена ракетная опасность

Клычков: в Орловской области введена ракетная опасность
27 октября 2025 в 02:33
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На территории Орловской области введен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона.

«В регионе объявлена ракетная опасность. Гражданам, находящимся в помещениях, следует незамедлительно спуститься в укрытия: коридор, ванную, кладовой или помещения без оконных проемов. Тем, кто находится на улице, необходимо укрыться в ближайшем строении», — предупредил губернатор Андрей Клычков в обращении.

