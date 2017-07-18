В Кургане дерево рухнуло на скамейку с детьми. ФОТО

В курганском Детском парке дерево рухнуло на скамейку, где, по словам очевидцев, в этот момент сидели люди. Фото упавшего ствола опубликовано в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Инцидент. Курган».
Инцидент произошел в понедельник вечером, 17 июля. «Свалилось прям на скамейку, где сидел дядечка с ребенком, никто не пострадал, но испугались — это точно», — пишет автор поста. На фото видно, что дерево лежит неподалеку от песочницы на детской площадке, его корни сгнили.
За обслуживание парка отвечает МУП «Центральный парк культуры и отдыха», уточнили в пресс-службе города. В приемной муниципального предприятия о происшествии с удивлением узнали от корреспондента «URA.RU» и предложили обратиться за комментарием к директору Валерию Бриму. Оперативно связаться с ним не удалось.