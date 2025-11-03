В Курганской области столкнулись такси и маршрутный автобус, есть жертвы. Видео
В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области произошло смертельное ДТП с участием такси и маршрутного автобуса. Это случилось по пути в деревню Песьяное Лебяжьевского округа. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
«Смертельное ДТП произошло в Лебяжьевском округе. По пути в деревню Песьяное столкнулись такси и маршрутное такси. По словам очевидцев, водитель такси скончался на месте ДТП», — сообщается в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в Госавтоинспекцию Курганской области. В ведомстве уточнили, что в результате аварии погиб один человек — это 28-летний водитель легкового автомобиля «Лада Гранта». Еще трое — 58-летний водитель «Газели» и два его пассажира госпитализированы в медицинское учреждение.
«На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В процессе расследования будут изучены технические характеристики автомобиля, состояние дорожного покрытия, погодные условия и другие факторы, которые могли повлиять на возникновение аварийной ситуации», — сообщили в Госавтоинспекции.
