В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области произошло смертельное ДТП с участием такси и маршрутного автобуса. Это случилось по пути в деревню Песьяное Лебяжьевского округа. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

«Смертельное ДТП произошло в Лебяжьевском округе. По пути в деревню Песьяное столкнулись такси и маршрутное такси. По словам очевидцев, водитель такси скончался на месте ДТП», — сообщается в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в Госавтоинспекцию Курганской области. В ведомстве уточнили, что в результате аварии погиб один человек — это 28-летний водитель легкового автомобиля «Лада Гранта». Еще трое — 58-летний водитель «Газели» и два его пассажира госпитализированы в медицинское учреждение.

Продолжение после рекламы