Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В Курганской области столкнулись такси и маршрутный автобус, есть жертвы. Видео

03 ноября 2025 в 16:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП

В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области произошло смертельное ДТП с участием такси и маршрутного автобуса. Это случилось по пути в деревню Песьяное Лебяжьевского округа. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

«Смертельное ДТП произошло в Лебяжьевском округе. По пути в деревню Песьяное столкнулись такси и маршрутное такси. По словам очевидцев, водитель такси скончался на месте ДТП», — сообщается в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в Госавтоинспекцию Курганской области. В ведомстве уточнили, что в результате аварии погиб один человек — это 28-летний водитель легкового автомобиля «Лада Гранта». Еще трое — 58-летний водитель «Газели» и два его пассажира госпитализированы в медицинское учреждение.

Продолжение после рекламы

«На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В процессе расследования будут изучены технические характеристики автомобиля, состояние дорожного покрытия, погодные условия и другие факторы, которые могли повлиять на возникновение аварийной ситуации», — сообщили в Госавтоинспекции.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал