Курганцы назвали топ-5 причин для рождения второго ребенка

Жители Курганской области назвали топ-5 причин для рождения второго ребенка. Как оказалось, принятие решения зависит не столько от материального положения семьи, сколько от уверенности в собственных силах и в надежности партнера. Данные опроса опубликовал вице-губернатор Андрей Алексеев.

«Как показывают результаты социологического исследования, которое проводилось в Курганской области летом этого года, дело довольно часто не в материальной стороне вопроса. Топ-5 причин для рождения второго ребенка по данным опроса выглядит так: уверенность в собственных силах (51%); уверенность в партнере (44%); финансовая устойчивость (39%); хорошие жилищные условия (28%); хотят ребенка другого пола (24%)», — написал Алексеев в своем telegram-канале.

По его словам, многие опрошенные признались, что на первого ребенка решались с легкостью, без каких-либо стимулов со стороны государства. А вот решиться на второго, третьего и последующих детей семьям уже сложнее как из экономических, так и из психологических соображений. Алексеев поделился наблюдением, что уровень медицины также является одним из факторов, влияющих на решение о пополнении в семье. Это компетентность специалистов и качество обслуживания, доступность медицинских услуг и другие аспекты. Поэтому задача органов власти — оказывать всестороннюю поддержку развитию медицины, привлекать новые кадры в эту сферу.

«Количество многодетных семей в нашей стране растет. Однако чтобы закрепить этот тренд, требуется не только финансовая поддержка, но и изменение общественного мнения, популяризация многодетности как достойного и желанного жизненного пути. Кстати, участники опроса в регионе отметили, что по их мнению, нужна пропаганда многодетности, семейственности, в том числе через сериалы, фильмы, рекламу. Полностью с этим согласен», — заключил Алексеев.