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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Свердловской области
13:03  18 июля 2017 6

На Урале обстрелян дом известного застройщика

Бизнесмен утверждает, что конкурент пытается отнять у него бизнесФото: Захар Ивачев

Неизвестные открыли огонь по окнам дома бизнесмена Захара Ивачева в городе Арамили. В комнате, где прострелены стекла, спал шестилетний ребенок.

В ночь на 18 июля обстрелян дом в недавнем прошлом диджея ночного клуба, а ныне скандально известного застройщика Захара Ивачева, совладельца компании Logic Development.

«Дома находились я с женой и двое детей двух и шести лет. Часа в два ночи я лег, погасил свет, а вскоре раздались выстрелы. Стреляли как минимум два человека, потому что выстрелы звучали одновременно. Я насчитал их пять, предположительно из травматического оружия. Но пули не смогли пробить бронированные стекла, — рассказал „URA.RU“ Захар Ивачев. — В комнате, по которой стреляли, спал мой шестилетний сын».

По словам Ивачева, это уже не первое покушение на него. В ноябре он был сильно избит и после этого долго лежал в больнице с черепно-мозговой травмой.

«У меня хотят отнять бизнес. Я знаю, кто за этим стоит, он и организовал нападения на меня осенью, и стрельбу сейчас. Я написал фамилию организатора нападений в заявлении в полицию», — продолжает Ивачев.

В полиции подтвердили, что такое заявление к ним поступило.

«По месту жительства гражданина, о котором идет речь, дважды выезжали сотрудники полиции, чтобы установить обстоятельства случившегося. Первый раз ночью, второй раз утром, чтобы осмотреть место происшествия при свете. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Александр Лукманов
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