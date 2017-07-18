Челябинцы решат судьбу женских ягодиц на рекламном щите. ФОТО

12:45 18 июля 2017 2

Ночной клуб в Севастополе заманивает посетителей изображением женских ягодиц Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Антимонопольная служба по Челябинской области помогает коллегам из Республики Крым решить судьбу рекламного баннера, который вызвал негодование жителей в Севастополе. Изображение на щите полуголой девушки, которая своим видом заманивает посетителей в новый ночной клуб, заподозрили в непристойности. Сейчас Челябинский УФАС проводит интернет-опрос, который покажет, считают ли жители области фото на баннере неприличным.

Реклама появилась в Севастополе и вскоре граждане обратились в местную антимонопольную службу с требованием проверить, является ли баннер, продвигающий новый ночной клуб, непристойным и оскорбительным.

Интригующая реклама, сделанная по шаблону маркетинга Фото: пресс-служба УФАС в Республике Крым

УФАС в Крыму начал проводить опрос среди граждан и одновременно обратился к коллегам в Челябинской области с просьбой о помощи.

«В челябинский УФАС обратились коллеги из Крыма и попросили помочь выявить общественное мнение относительно данной рекламы, — сообщила „URA.RU“ пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Наталья Мартынюк. — Сейчас жители нашего региона могут принять участие в голосовании, результат которого будет учитываться при принятии решения о дальнейшей судьбе рекламы ночного клуба в Севастополе».