Житель Нижневартовска, находясь в рейсовом автобусе, представился пассажирам сотрудником полиции и заявил, что машина заминирована. Людей эвакуировали, транспортное средство было обследовано кинологами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
«Водитель автобуса остановился возле патруля ГИБДД и сообщил о происходящем сотрудникам полиции. Все пассажиры были незамедлительно эвакуированы и проведено обследование транспортного средства на наличие взрывчатых веществ. В результате обследования кинологом автобуса предмет взрывных устройств не выявлен», — комментируют в ведомстве.
Лжеполицейского сняли с автобуса и доставили в отдел для разбирательства. Находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения вартовчанин раскаялся в содеянном. Ему грозит до трех лет лишения свободы.