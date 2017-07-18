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12:24  18 июля 2017 1

В Нижневартовске пассажир угрожал взорвать автобус

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, опасность, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Пьяный пассажир автобуса из ХМАО испугал попутчиков сообщением о бомбеФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Нижневартовска, находясь в рейсовом автобусе, представился пассажирам сотрудником полиции и заявил, что машина заминирована. Людей эвакуировали, транспортное средство было обследовано кинологами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

«Водитель автобуса остановился возле патруля ГИБДД и сообщил о происходящем сотрудникам полиции. Все пассажиры были незамедлительно эвакуированы и проведено обследование транспортного средства на наличие взрывчатых веществ. В результате обследования кинологом автобуса предмет взрывных устройств не выявлен», — комментируют в ведомстве.

Лжеполицейского сняли с автобуса и доставили в отдел для разбирательства. Находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения вартовчанин раскаялся в содеянном. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Эльдар Булатов
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