14:06 18 июля 2017 5

Площадь в деревне, по словам чиновников, не обработана от клещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области сельские чиновники не пустили активистов из деревни Нижние Аремзяны митинговать на площади против завода, объяснив это заботой об их здоровье. В качестве альтернативы трем сотням протестующих предложили здание местного клуба, которое на такое количество человек не рассчитано.

Как рассказала корреспонденту «URA.RU» одна из организаторов митинга Гульсифа Бакиева, селяне хотят продемонстрировать властям свою позицию по строительству фанерного комбината и планов по созданию ЦБК в деревне Нижние Аремзяны Тобольского района. Активисты подали заявку на митинг на 24 июля. Люди хотят выйти с 17 до 20 часов вечера, после работы, на площадь между улицами Центральной и Береговой, рассказала Гульсифа. «Вчера мы были в администрации на устной беседе, после чего нам прислали официальный ответ» (есть в распоряжении редакции, — ред.), — пояснила собеседница агентства.

В документе за подписью главы Малозоркальцевского сельского поселения Степана Янко говорится, что деревенская площадь не обработана от клещей и что «в текущем году на территории Тобольского муниципального района наблюдается сложная ситуация по клещевому энцефалиту, всего зафиксировано 180 случаев обращения». Вместо открытой площадки селянам предложили провести митинг в здании местного клуба. «Там очень маленькое помещение. По закону на человека должно быть не менее двух квадратных метров. А нам на 300 человек предложили клуб площадью около 150 квадратных метров», — отметила Гульсифа.

Согласно публичным данным Росрееста, площадь клуба в Нижних Аремзянах составляет 180 квадратных метров.

«На деревенской площади месяц назад, 12 июня, был массовый праздник, День России, и там ходили и дети, и внуки самого главы — они почему-то клещей не боялись, — рассказала активистка. — У нас в деревне ни одного случая покусов клещами во время праздника не было. Мы устно сказали на встрече, что предупредим людей надевать соответствующую обувь». Собеседница агентства пояснила, что организаторы намерены сообщить чиновникам о своем несогласии проводить акцию в клубе.

Получить комментарий в администрации Малозоркальцевского сельского поселения не удалось: по указанному на сайте телефону никто не отвечал.

Жители деревни Нижние Аремзяны не согласны с планами по строительству здесь лесопромышленного комплекса, поскольку опасаются экологической катастрофы.

«Мы против ЦБК и против фанерного завода тоже. Люди считают, что здесь заводы хотят строить необоснованно, у нас в округе нет нужного леса. А по поводу рабочих мест, которые нам обещают, — они нам не нужны, у нас безработных всего пять человек», — пояснила Гульсифа Бакиева.

В правительстве области ранее опровергли информацию о планах по строительству в Нижних Аремзянах целлюлозно-бумажного комбината. Глава регионального департамента лесного комплекса Владимир Артановский в июне заверил корреспондента агентства, что строить в Тобольском районе ЦБК в настоящее время не предполагается — здесь должен появиться только фанерный завод.

По данным из открытых источников, в Нижних Аремзянах в июне 2016 года создано ООО «Тюменский лесопромышленный комплекс» с уставным капиталом 3 млн рублей, директором которого является Александр Чухлебов, а учредителем с 14 июня этого года — ООО «Тюмень Инвест Прайвет Лимитед» (Сингапур). Ранее в числе учредителей значилась компания Af Frog Oy (Финляндия).