Губернатор Моор оценил накал страстей на Кубке России по лыжным гонкам
Александр Моор признался, что лыжные старты подарили болельщикам много эмоций
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил участников этапа Кубка России по лыжным гонкам. Он также напомнил о старте Кубка России по биатлону. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Второй этап Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени завершен. Заключительный день подарил болельщикам массу эмоций. Несмотря на прохладную погоду, в „Жемчужине Сибири“ на лыжне сегодня было жарко. Спасибо спортсменам за незабываемые моменты», — отметил Моор.
Борьба за первенство продолжалась до самого финиша. В мужской гонке Александра Большунова и Савелия Коростелева на финишной прямой разделили буквально несколько сантиметров. В женском стартовом протоколе сразу шесть участниц до последнего претендовали на попадание в призовую тройку. Победу в масс‑старте одержала Алена Плечева. Второе место заняла Екатерина Никитина, уступив победительнице полсекунды.
Моор отметил, что уже на будущей неделе в регионе состоится этап Кубка России по биатлону. Он призвал болельщиков активно поддержать российских спортсменов. Соревнования пройдут 8-15 декабря, несмотря на малоснежное начало зимы.
