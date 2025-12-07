Губернатор Моор оценил накал страстей на Кубке России по лыжным гонкам

Александр Моор признался, что лыжные старты подарили болельщикам много эмоций Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил участников этапа Кубка России по лыжным гонкам. Он также напомнил о старте Кубка России по биатлону. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Второй этап Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени завершен. Заключительный день подарил болельщикам массу эмоций. Несмотря на прохладную погоду, в „Жемчужине Сибири“ на лыжне сегодня было жарко. Спасибо спортсменам за незабываемые моменты», — отметил Моор.

Борьба за первенство продолжалась до самого финиша. В мужской гонке Александра Большунова и Савелия Коростелева на финишной прямой разделили буквально несколько сантиметров. В женском стартовом протоколе сразу шесть участниц до последнего претендовали на попадание в призовую тройку. Победу в масс‑старте одержала Алена Плечева. Второе место заняла Екатерина Никитина, уступив победительнице полсекунды.

Продолжение после рекламы