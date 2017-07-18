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Главные новости Ямала
17:13  18 июля 2017 0

На Ямале мать переехала дочь, которая выпала из машины. ФОТО

Фото с места происшествияфото - управления МВД Ямала

В Салехарде женщина наехала на своего ребенка, который выпал из машины. Происшествие случилось 17 июля. Ребенок был госпитализирован с множеством травм.

«30-летняя жительница Салехарда ехала на иномарке по грунтовой дороге в районе СНТ „Удача-2“ и совершила наезд на свою дочь. Девочка 2014 года рождения в момент движения отстегнула ремень безопасности, открыла заднюю левую пассажирскую дверь и выпала из машины на проезжую часть улицы Заполярная. Ребенок госпитализирован в хирургическое отделение Салехардской окружной клинической больницы с множественными ушибами и ссадинами лица, грудной клетки, рук и ног», — рассказали в пресс-службе управления МВД Ямала.

Такое устройство для удержания ребенка было установлено в автомобиле
фото — сайт управления МВД Ямала

Там добавили, что девочку перевозили с нарушением правил: без специального детского удерживающего устройства. Вместо него родители использовали бустер. Женщину привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Юлия Фролова
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