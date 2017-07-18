19:33 18 июля 2017 1

Александра Семчева телефонные мошенники оставили без денег Фото: Википедия

Заслуженный артист России Александр Семчев, сыгравший в фильме «День выборов» губернатора, стал жертвой телефонных мошенников. С его банковской карты они похитили около 50 тысяч рублей.

Актеру на телефон пришло СМС-уведомление о том, что с его банковской карты был выполнен перевод денежных средств на сумму около 10 тысяч рублей. После этого Александр Семчев позвонил по номеру, с которого пришло СМС. Мужчина, взявший трубку, представился сотрудником службы безопасности банка, пишет телеканал РЕН ТВ. Он задал актеру несколько вопросов по банковской карте, а затем повесил трубку. После этого с карты актера сняли еще 39 тысяч рублей.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства похищения денег со счета. Возбуждено уголовное дело.