Боец ВС РФ рассказал курьезную историю о легчайшем взятии в плен

Блиндаж противника был занят Фото: Министерство обороны РФ

Украинский военнослужащий был взят в плен после того, как вернулся в блиндаж, который к тому моменту контролировали российские военные. Об этом сообщил боец Южного военного округа, известный под позывным «Акуленок».

«Когда подразделение российских военнослужащих ворвалось в блиндаж Вооруженных сил Украины, туда зашел украинский солдат, рассчитывая встретить своих сослуживцев. Однако, обнаружив российских военных, он добровольно сдался», — передает РИА Новости со ссылкой на слова российского бойца.