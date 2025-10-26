Логотип РИА URA.RU
Боец ВС РФ рассказал курьезную историю о легчайшем взятии в плен

Украинский военный перепутал блиндажи и угодил в плен ВС РФ
26 октября 2025 в 05:43
Блиндаж противника был занят

Фото: Министерство обороны РФ

Украинский военнослужащий был взят в плен после того, как вернулся в блиндаж, который к тому моменту контролировали российские военные. Об этом сообщил боец Южного военного округа, известный под позывным «Акуленок».

«Когда подразделение российских военнослужащих ворвалось в блиндаж Вооруженных сил Украины, туда зашел украинский солдат, рассчитывая встретить своих сослуживцев. Однако, обнаружив российских военных, он добровольно сдался», — передает РИА Новости со ссылкой на слова российского бойца.

Ранее сообщалось, что на северском направлении в ДНР бойцы группировки войск «Юг» уже брали в плен украинского военнослужащего 81-й аэромобильной бригады, который оказался единственным выжившим на своем участке после интенсивных штурмовых действий и огневого контроля со стороны российских военных. Российские силы ранее заняли стратегические позиции, включая шахту №6 и трассу между Красным Лиманом и Северском, что осложнило положение украинских подразделений.

