Три человека погибли в страшном ДТП в Хабаровске. Фото

26 октября 2025 в 05:28
В аварии погибли водитель и пассажиры Toyota

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Хабаровске три человека погибли в результате ДТП, произошедшего ранним утром 26 октября. Водитель Audi A5, двигаясь на высокой скорости, выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Caldina, сообщили в Госавтоинспекции края.

«В Хабаровске на регулируемом перекрестке улиц Карла-Маркса-Дикопольцева водитель Audi A5, двигаясь на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с Toyota Caldina. В результате столкновения водитель и два пассажира Toyota скончались от полученных травм», — написало в своем telegram-канале ведомство.

На месте происшествия работают инспекторы городской Госавтоинспекции, сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты экстренных служб. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Фото: «Госавтоинспекция Хабаровского края» Telegram

