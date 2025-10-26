Три человека погибли в страшном ДТП в Хабаровске. Фото
В аварии погибли водитель и пассажиры Toyota
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Хабаровске три человека погибли в результате ДТП, произошедшего ранним утром 26 октября. Водитель Audi A5, двигаясь на высокой скорости, выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Caldina, сообщили в Госавтоинспекции края.
«В Хабаровске на регулируемом перекрестке улиц Карла-Маркса-Дикопольцева водитель Audi A5, двигаясь на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с Toyota Caldina. В результате столкновения водитель и два пассажира Toyota скончались от полученных травм», — написало в своем telegram-канале ведомство.
На месте происшествия работают инспекторы городской Госавтоинспекции, сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты экстренных служб. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
