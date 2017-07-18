{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
17 июля 2017
16 июля 2017
15 июля 2017
14 июля 2017
Главные новости Тюменской области
20:26  18 июля 2017 3

Тюменские судьи вынесли приговор создателю «групп смерти», который чуть не погубил школьницу

Соцсети. Екатеринбург, планшет, ВКонтакте, социальные сети, apple
Филиппа Лиса обвиняли в 15 подростковых суицидах, однако доказать смогли только два эпизодаФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Создатель «групп смерти» в соцсетях Филипп «Лис» Будейкин получил реальный срок. Тобольский районный суд отправил мужчину на три года четыре месяца в колонию-поселение. У защиты есть время обжаловать решение суда, пока приговор в законную силу не вступил.

Специалисты дали заключение о том, что Лис психически здоров и может отвечать за свои преступления, хотя сам молодой человек уверял, что у него биполярное расстройство.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда, местные следователи разбирались в двух эпизодах «подвигов» жителя Подмосковья, который управлял скандально известными «китовыми группами» в соцсети «ВКонтакте». Речь идет о девочке-подростке из Астрахани и 17-летней жительнице Тобольского района, которую Филипп Будейкин не смог заставить убить кошку. Юная тоболячка пожалела животное, однако согласилась выполнить следующий приказ Будейкина и напилась таблеток. После этого девушка позвонила матери, а та вызвала скорую помощь, и врачи успели спасти жизнь девушки.

Филипп Будейкин был задержан в ноябре 2016 года в Солнечногорске Московской области. Ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства нескольких подростков. Судя по всему, именно школьница помогла правоохранителям вычислить и задержать автора «синих китов».

В уголовном деле говорится, что Филипп Будейкин несколько лет назад создал группу «ВКонтакте», в которой публиковал контент, привлекавший подростков и молодежь — фотографии и видеоролики, в которых были сняты смерти людей и животных.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров