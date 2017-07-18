Создатель «групп смерти» в соцсетях Филипп «Лис» Будейкин получил реальный срок. Тобольский районный суд отправил мужчину на три года четыре месяца в колонию-поселение. У защиты есть время обжаловать решение суда, пока приговор в законную силу не вступил.
Специалисты дали заключение о том, что Лис психически здоров и может отвечать за свои преступления, хотя сам молодой человек уверял, что у него биполярное расстройство.
Как сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда, местные следователи разбирались в двух эпизодах «подвигов» жителя Подмосковья, который управлял скандально известными «китовыми группами» в соцсети «ВКонтакте». Речь идет о девочке-подростке из Астрахани и 17-летней жительнице Тобольского района, которую Филипп Будейкин не смог заставить убить кошку. Юная тоболячка пожалела животное, однако согласилась выполнить следующий приказ Будейкина и напилась таблеток. После этого девушка позвонила матери, а та вызвала скорую помощь, и врачи успели спасти жизнь девушки.
Филипп Будейкин был задержан в ноябре 2016 года в Солнечногорске Московской области. Ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства нескольких подростков. Судя по всему, именно школьница помогла правоохранителям вычислить и задержать автора «синих китов».
В уголовном деле говорится, что Филипп Будейкин несколько лет назад создал группу «ВКонтакте», в которой публиковал контент, привлекавший подростков и молодежь — фотографии и видеоролики, в которых были сняты смерти людей и животных.