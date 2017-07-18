Избирком объявил имена конкурентов «партии власти» на довыборах в Думу Югры

Избирательная комиссия ХМАО заверила список кандидатов в депутаты думы Югры от регионального отделения партии «Яблоко». На место депутата по Нефтеюганскому одномандатному округу № 6 претендует Евгений Дерезенко. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе избиркома.
Список кандидатов от ЛДПР был заверен самым первым — за мандаты будут бороться помощники депутата Госдумы Игорь Кондратцев и адвокат Иван Мацин.
Как рассказал агентству депутат думы Тюменской области от партии КПРФ, секретарь регионального отделения по организационно-партийной и кадровой работе Иван Левченко, коммунисты собираются выдвинуть на довыборы двух кандидатов по одномандатным округам Сургуту и Нефтеюганску. Называть имена кандидатов Иван Левченко отказался.
Узнать имена кандидатов от партии «Справедливая Россия» также не удалось. Руководитель югорских «эсэров» Михаил Сердюк не ответил на звонки журналистов во вторник.
Главными конкурентами оппозиционным политикам станут представители «Единой России». В Нефтеюганском одномандатном избирательном округе № 6 от «партии власти» будет баллотироваться Александр Зеленский, а в Сургутском округе № 10 — Ирина Урванцева.
Как ранее сообщало «URA.RU», 10 сентября в Югре пройдут довыборы в Думу ХМАО, победители которых займут места Юрия Важенина, ушедшего в Совет Федерации, и Сергея Дегтярева, ставшего мэром Нефтеюганска.