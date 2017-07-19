01:56 19 июля 2017 0

Ксения Собчак обвинила российских артистов в лицемерии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ксения Собчак прокомментировала скандальную свадьбу дочери судьи из Краснодара. На своей странице в Instagram телеведущая порассуждала о реальной стоимости торжества и обвинила выступавших артистов в лицемерии.

«Первый признак, что люди в стране привыкли к новым экономическим реалиям жизни -стали много праздновать и гулять! Общему тренду поддалась и судья Хахалева, к которой „чисто по дружбе“ за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе, еще за 45 тысяч евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо — это же открытая информация», — пишет Собчак.

По ее оценкам, примерный бюджет мероприятия составил 500 тысяч долларов. Собчак подчеркнула, что не имеет ничего против дорогостоящих мероприятий, но в только в тех случаях, когда они организуются на честно заработанные деньги. «И если это правда деньги бывшего мужа, а не „на судимостях“ заработанные, зачем врать про бесплатные выступления», — возмутилась Собчак.



Напомним, что выступившие на торжестве звезды ранее заявили, что выступали на свадьбе бесплатно, поскольку являются давними приятелями отца невесты. Ранее эксперт по управлению репутацией Андрей Широков в беседе с «URA.Ru» отметил, что скандал вокруг свадьбы дочери Хахалевой может быть результатом заказа со стороны недоброжелателей судьи.