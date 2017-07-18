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Тунгусов стал главным по Росселю 7. Басков женится на Лопырёвой. ВИДЕО

Басков женится на Лопырёвой. ВИДЕО 8. Соцсети возмутила борзота машины правительства. ФОТО 19:50 18 июля 2017 27 Почему «свадьба за 2 млн долларов» — это нормально Сколько стоит банкет с Басковым, сколько получают судьи и как можно было избежать скандала Марина Иванова © Служба новостей «URA.Ru» Скандал вокруг краснодарского судьи отразился на репутации системы в целом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU История вокруг резонансной краснодарской свадьбы «за 2 млн долларов» дочери федеральной судьи Елены Хахалевой с местным следователем продолжает набирать обороты. Во вторник, 18 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «обратили внимание» на публикации по этой теме. Краснодарский совет судей начал проверку в отношении Хахалевой, а СМИ проводят самостоятельные расследования по теме и пестрят суммами, которые молодожены якобы заплатили за праздник, на котором тамадой был Николай Басков. По информации паблика Mash, Валерий Меладзе якобы взял за выступление 35 тысяч евро, Вера Брежнева и Басков — по 40 тысяч евро, Иосиф Кобзон пел бесплатно как старинный друг семьи. Позже судья Елена Хахалева опровергла эти цифры, заявив, что сумма в 2 млн долларов — «полный бред», а звезд на праздник пригласил ее бывший муж-грузин: «Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет». Пиарщик одной из приглашенных звезд заявил «URA.RU», что опубликованная информация о гонорарах звезд — «чушь», которая никакого отношения к реальности не имеет. «За ту сумму, которую называют журналисты, можно организовать концерт в Кремлевском дворце!» — возмутился помощник артиста. Он также отметил, что информация об условиях выступления — коммерческая тайна, которая не подлежит огласке. Вера Брежнева обычно берет за свои выступления от 40 тыс. долларов, согласно прейскуранту на сайте концертного агентства Фото: Илья Московец © URA.RU На сайте крупного концертного агентства указано, что выступление Веры Брежневой стоит от 40 тысяч евро, что совпадает с информацией паблика Mash. Но директор компании пояснил корреспонденту «URA.RU», что частные клиенты предпочитают связываться с артистами напрямую, поскольку цена на выступления без агентского сбора может быть значительно ниже. «Не ориентируйтесь на наши ценники, выступление звезды может быть и вовсе бесплатным для друзей и родственников. По моему опыту, чиновники не любят платить, поэтому сомневаюсь, что обсуждаемые цифры близки к реальным», — заявила собеседник агентству. Сами артисты зачастую не знают, к кому они едут на праздник, поэтому сложно узнать, как часто чиновники пользуются услугами звезд. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» директор приглашенного на краснодарскую свадьбу артиста затруднился ответить, как часто его шеф выступает на праздниках у госслужащих. «Мы не ведем такую статистику, более того, не интересуемся профессией и должностью заказчика. Когда артист выступает на юбилее у 80-летней бабушки, откуда он может знать, кем работает ее внучатый племянник?» — привел наглядный пример собеседник «URA.RU». По данным портала «Зарплаты Инфо», доходы судей могут достигать до полумиллиона рублей в месяц. У мировых судей самая маленькая ставка начинается с 80 тысяч рублей, федеральные получают от 145 тысяч, сотрудники Высшего арбитражного суда — от 180 до 210 тысяч, а судьи Конституционного — 500 тысяч рублей. К зарплатам прилагаются надбавки за стаж. Расчет идет по временному принципу: до пяти лет стажа можно получать прибавку в 15% от зарплаты, за стаж до десяти лет — 25%, в промежутке от 11 до 15 лет — 30%, от 15 до 20 лет стажа — 40%, половину суммы основного оклада получат те, кто проработал свыше 20 лет. Нынешняя история получила резонанс в большей степени из-за несоответствия имиджа федерального судьи с реальностью. Как пояснил «URA.RU» политолог Григорий Добромелов, в обществе сформирован образ того, что судьи должны быть «нищебродами» и коррупционерами. «После свадьбы хоккеиста Овечкина ни у кого не возникло желания позвонить ему и узнать, сколько стоила организация праздника. В истории Хахалевой никто не разбирался, сколько это на самом деле стоило и кто за это заплатил. В обществе уже сформировалось мнение о том, что любой чиновник — казнокрад», — описал ажиотаж вокруг этой темы эксперт. Николай Басков не только ведет «голубые огоньки» на ТВ, но и свадьбы. И это не новость Фото: кадр из эфира телеканала «Россия» Член РАСО, эксперт по управлению репутацией Андрей Широков обратил внимание агентства на то, что изначально был сделан акцент именно на мать невесты — федеральную судью, об отце-бизнесмене вспомнили уже после объяснений Хахалевой. Эксперт не исключает, что кампания в СМИ была развернута с подачи тех, кто недоволен деятельностью судьи. «Нужно понимать, что любые статьи подобного рода, касающиеся госслужащих, а в данном случае — представителей судебной власти, не появляются просто так, сами по себе. Скорее всего, речь идет о заказе со стороны тех людей, которые недовольны ее деятельностью и которые решили навредить ее репутации», — заявил Широков. По мнению эксперта по управлению репутацией, чтобы купировать разгоревшийся скандал и минимизировать риски для судейского корпуса в целом, тему нужно было отработать в три шага. Во-первых, выйти на опережение с опровержением, а не давать возможность журналистам искать и додумывать суммы. Например, предоставить достоверную информацию о стоимости торжества. Во вторую очередь, чете Хахалевых следовало бы заранее подготовить «легенду» о совместных сбережениях, а также дружеских отношениях со звездами. Таким образом, вектор дискуссии был бы разбит на несколько тем. И в заключение, Хахалева могла бы подать иски на все издания, опубликовавшие недостоверную информацию о ней и ее семье, которая очевидно порочит репутацию судьи. Тот факт, что Краснодарский совет судей начал проверку в отношении Хахалевой, Широков считает скорее позитивным. Так власть может дистанцироваться от скандала, минимизировав общие риски, продемонстрировать беспристрастность и дать сигнал остальным чиновникам, как подобные инциденты трактуются наверху. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...