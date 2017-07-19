06:00 19 июля 2017 0

В результате атаки террористов в заложники было захвачено 1586 человек: 129 погибли и 317 получили ранения Фото: depositphotos.com © URA.RU

Двое боевиков банды чеченского террориста Шамиля Басаева, которых обвиняют в нападении на Буденновск в 1995 году, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.



«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу», — сообщают в Следственном комитете. По данным ведомства, Рамзану Белялову и Магомеду Маздаеву будут предъявлены обвинения по статьям «Бандитизм», «Незаконное хранение наркотических средств», «Террористический акт» и «Захват заложников».

Следствие выяснило, что 14 июня 1995 года обвиняемые Маздаев и Белялов вместе с другими участниками банды Шамиля Басаева совершили нападение на город Буденновск в Ставропольском крае. В результате террористического акта в заложники было захвачено 1586 человек, 129 из них погибли и 317 получили ранения.

В 2016 году двух других боевиков банды Шамиля Басаева гражданина Ливии Сулеймана Ухейда и жителя Ставропольского края Алаудина Меньлибаева суд приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы за совершенное нападение на роту псковских десантников в 2000-м году, напоминает «Газета.ру».