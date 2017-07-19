{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
18 июля 2017
06:00  19 июля 2017 0

Двух террористов из банды Басаева будут судить за нападение на Буденновск

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
В результате атаки террористов в заложники было захвачено 1586 человек: 129 погибли и 317 получили раненияФото: depositphotos.com © URA.RU

Двое боевиков банды чеченского террориста Шамиля Басаева, которых обвиняют в нападении на Буденновск в 1995 году, предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу», — сообщают в Следственном комитете. По данным ведомства, Рамзану Белялову и Магомеду Маздаеву будут предъявлены обвинения по статьям «Бандитизм», «Незаконное хранение наркотических средств», «Террористический акт» и «Захват заложников».

Следствие выяснило, что 14 июня 1995 года обвиняемые Маздаев и Белялов вместе с другими участниками банды Шамиля Басаева совершили нападение на город Буденновск в Ставропольском крае. В результате террористического акта в заложники было захвачено 1586 человек, 129 из них погибли и 317 получили ранения.

В 2016 году двух других боевиков банды Шамиля Басаева гражданина Ливии Сулеймана Ухейда и жителя Ставропольского края Алаудина Меньлибаева суд приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы за совершенное нападение на роту псковских десантников в 2000-м году, напоминает «Газета.ру».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров