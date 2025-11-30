В Москве прошла церемония прощания с советским и российским актёром и режиссёром, народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским, скончавшимся 26 ноября на 88-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Мероприятие прошло в стенах московского театра-студии, которая носит его имя.

Зал сцены не мог вместить всех желающих отдать последние почести легенде отечественного театра и кинематографа — среди скорбящих были замечены народные артисты России Дмитрия Певцова, Евгения Герчакова, Андрея Смирнова и Андрея Соколова, а также множество других заслуженных артистов и деятелей культуры. Соболезнования в связи с невосполнимой утратой направили Президент РФ Владимир Путин и Министр культуры Ольга Любимова, в своих обращениях отметившие неоценимый вклад Шиловского в развитие отечественного искусства и его уникальное дарование, проявившееся как в актёрской работе, так и в режиссуре и педагогической деятельности. Похороны народного артиста состоялись в этот же день на Троекуровском кладбище.