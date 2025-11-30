Переводчица Орбана исказила слова Путина об Украине

Переводчица существенно изменяла реплики российского лидера, в частности, когда речь шла о конфликте на Украине. Например, фраза «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» была передана как «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние», пишет Telex. Также, как утверждает издание, были упущены важные детали о снижении объема торговли между странами на 23% из-за внешних ограничений — в переводе прозвучало лишь: «Прошлый год тоже принес перемены, и нам тоже было нелегко».