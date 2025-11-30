Переводчица Орбана исказила слова Путина об Украине
По данным издания, переводчица исказила реплики, касающиеся конфликта на Украине
Фото: Илья Московец © URA.RU
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным получил некорректный перевод слов российского лидера из-за ошибки переводчицы.
Переводчица существенно изменяла реплики российского лидера, в частности, когда речь шла о конфликте на Украине. Например, фраза «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» была передана как «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние», пишет Telex. Также, как утверждает издание, были упущены важные детали о снижении объема торговли между странами на 23% из-за внешних ограничений — в переводе прозвучало лишь: «Прошлый год тоже принес перемены, и нам тоже было нелегко».
Директор по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес», член парламента Тамаш Менцер заявил, что переводчица плохо услышала слова российского президента. При этом он подчеркнул, что переводчица считается лучшим специалистом в этой области. Кроме того, искажена была и суть слов Путина о том, что позиции Москвы и Будапешта по некоторым международным вопросам не всегда совпадают. Переводчица передала это как утверждение о хорошем международном сотрудничестве.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.