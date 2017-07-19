06:45 19 июля 2017 0

Треть россиян не смогли оценить последствия революции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство россиян до сих пор не может определиться со своим отношением к октябрьской революции 1917 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами Российский академии наук (РАН).

Опрос проходил в рамках исследования Института социологии РАН «Российская повседневность: от кризисной к посткризисной реальности». В ходе работы были опрошено 4 тысячи россиян. На вопрос «принесла революция стране больше пользы или вреда?» 32% опрошенных затруднились дать однозначный ответ. 29% выбрали ответ — «пользы и вреда примерно в равной мере». Четкая позиция по революционным событиям прослеживается лишь у 40% — 21% из них считает, что было «больше пользы», а 19% — «больше вреда». Отношение к захвату власти большевиками у 30% опрошенных «безусловно» или «скорее» положительное, но 35% респондентов расценили их методы как «безусловно» или «скорее» отрицательные.

«Огромным прорывом в деле изучения реальных обстоятельств событий 1917 года было открытие в 1990-е годы архивов. Я могу сказать, что на нас тогда не оказывалось никакого влияния — что можно, что нельзя. Ученые просто работали с огромным массивом новых материалов. Помимо трудов советских историков появилось много эмигрантской, зарубежной литературы, документов из спецфондов и спецхранов, в том числе с Лубянки», — рассказал «Известиям» директор Института российской истории РАН в 1993—2010 годах Андрей Сахаров.

По мнению социологов, большинство россиян либо они не имеют собственного мнения в отношении ключевых событий отечественной истории, либо она им просто неинтересна. При этом, 44% респондентов все же смогли дать оценку ключевым событиям XX века. Стоит отметить, что Октябрьская революция была наиболее благодушно оценена участниками опроса, в отличие от ликвидации Верховного совета в 1993 году, которую поддерживает лишь 11% россиян (отрицательно — 53%), распад СССР в 1991 году — 23% (при против 46%), Февральскую революцию — 28% при 38%.