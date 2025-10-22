Бессент: США подготовили одни из самых крупных санкций против России

США готовят новые санкции Фото: Георгий Бергал © URA.RU

США подготовили один из самых масштабных пакетов санкций в отношении России, сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент 22 октября в интервью телеканалу Fox News. По словам главы ведомства, новые ограничения станут одними из крупнейших за все время антироссийских мер, принятых Вашингтоном.

Бессент пояснил, что не может раскрыть подробности готовящихся решений, однако подтвердил масштабность готовящихся ограничений. «Я не стану называть конкретные санкции, но могу сказать, что это будут одни из самых крупных санкций, которые мы ввели против Российской Федерации», — заявил глава Минфина США в эфире Fox News. Он также уточнил, что речь идет именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах.