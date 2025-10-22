Логотип РИА URA.RU
WSJ: Трамп снял запрет на удары вглубь России

23 октября 2025 в 00:26
Ограничение, которе снял Трамп, затронет некотоыре из дальнобойных ракет

Ограничение, которе снял Трамп, затронет некотоыре из дальнобойных ракет

Фото: Official White House / Shealah Craighead

США отменили ключевое ограничение на применение Украиной дальнобойных ракет вглубь России. Решение было принято на фоне передачи координации таких ударов от министра обороны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Снятие ограничений позволит украинским военным расширить спектр целей для атак. Решение не афишировалось официально, чтобы избежать усиления напряженности в отношениях с Россией.

Вопрос о снятии ограничений для Киева на удары по российским регионам поднимался накануне встречи с президентом Украины Зеленским. Тогда Трамп выступал против инициативы, а ранее заявлял, что это не исключено.

Комментарии (2)
  • Валерий
    23 октября 2025 01:28
    Они всегда предавали нас.
  • Не будет
    23 октября 2025 01:03
    Ну и никаких перемирий на линии фронта не будет....ещё много чего России нужно освободить от укронацизма...
