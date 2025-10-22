Пожар произошел на заводе в Словакии, качающем нефть из России
Завод перерабатывает российскую нефть
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На нефтеперерабатывающем заводе в столице Словакии Братиславе, принадлежащем венгерской MOL Group, произошел пожар. Предприятие известно тем, что перерабатывает нефть, поступающую из России по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает портал cznews.info.
«На Братиславском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем венгерской MOL Group, произошел пожар. Завод перерабатывает российскую нефть, поставляемую по трубопроводу „Дружба“», — говорится в сообщении cznews.info. На данный момент официальные заявления по поводу произошедшего отсутствуют.
За последние дни это уже третий инцидент на нефтеперерабатывающих заводах Центральной Европы, где перерабатывается российская нефть: ранее взрывы произошли на НПЗ компании MOL в Венгрии и на румынском заводе Petrotel-Lukoil, который был остановлен для технических проверок. Причины всех происшествий пока не установлены, связь между ними выясняется.
- Вальдемар23 октября 2025 02:08Укрофашист не дремлет!
- Караванбаши23 октября 2025 01:33и кто после этого террорист? Наконец-то, украинцы платят своим обычным за помощь и гостеприимство, пусть кривое, но какое есть, европейское. нате получите. ешьте полной ложкой.
- Нестор23 октября 2025 01:15Бандеровские агрессоры, перешли к военным действиям , на территории Европы .Необходимо создать антифашистскую каолицию и наказать хунту Зеленского .