Пожар произошел на заводе в Словакии, качающем нефть из России

На нефтеперерабатывающем заводе в столице Словакии Братиславе, принадлежащем венгерской MOL Group, произошел пожар. Предприятие известно тем, что перерабатывает нефть, поступающую из России по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает портал cznews.info.

За последние дни это уже третий инцидент на нефтеперерабатывающих заводах Центральной Европы, где перерабатывается российская нефть: ранее взрывы произошли на НПЗ компании MOL в Венгрии и на румынском заводе Petrotel-Lukoil, который был остановлен для технических проверок. Причины всех происшествий пока не установлены, связь между ними выясняется.