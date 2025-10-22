Трамп разоблачил статью WSJ о разрешении Украине бить по России
23 октября 2025 в 01:27
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дональд Трамп опроверг информацию, опубликованную в Wall Street Journal, о том, что Соединенные Штаты якобы одобрили использование Украиной ракет большой дальности. Об этом он заявил в социальных сетях.
