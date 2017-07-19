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Главные новости Свердловской области
12:30  19 июля 2017 0

Возле Екатеринбурга найдена свалка мертвых животных. ВИДЕО

Куча из 40 трупов найдена на дороге после цыганского табораФото: скриншот с видео

В окрестностях Екатеринбурга обнаружена свалка мертвых животных. Незадолго до обнаружения трупов с этого места снялся и уехал цыганский табор.

Местные жители нашли кучу трупов животных в черных полиэтиленовых мешках на дороге между Верхней Пышмой и коллективным садом «Машиностроителей». По словам садоводов, до недавнего времени у дороги находился цыганский табор, который уехал на днях. В мешках порядка сорока трупов, шкура с них содрана, конечности обглоданы. Пока неизвестно, что это за животные — судя по размеру, это либо крупные собаки, либо овцы. Возможно, произошел падеж стада, которое держал табор.

«На место свалки сегодня выезжает наша комиссия, которая возьмет образцы на экспертизу. Будет проводиться расследование», — сообщила «URA.RU» Наталья Гурьева, заместитель директора Департамента ветеринарии Свердловской области.

Полиция также выясняет, каким образом трупы животных оказались на дороге.

«Опубликованное в Сети Интернет видео по факту обнаружения останков животных зарегистрировано в дежурной части ОВД Верхней Пышмы. Назначена проверка. Сотрудники полиции приступили к проведению мероприятий, направленных на установление причастных к этой истории. Их действия подпадают под административную ответственность», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Видео: портал «8 район»

Александр Лукманов
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