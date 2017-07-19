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19 июля 2017
18 июля 2017
17 июля 2017
13:40  19 июля 2017 0

Южный Урал на неделю «обезглавили»

Прием женщин, в преддверии праздника 8 марта, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Челябинск, дубровский борис
Борис Дубровский повез делегацию Челябинской области в Астану и БишкекФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Делегация Челябинской области, во главе с губернатором Борисом Дубровским, отправилась с деловым визитом в Казахстан и Кыргызстан. В составе делегации заместители губернатора, несколько руководителей ведомств и крупнейших предприятий региона. Визиты продлятся неделю.

Поездка началась с посещения столицы Кыргызстана Бишкека. Там проходят Дни Челябинской области. 19 июля, во вторник, Борис Дубровский в Бишкеке провел переговоры с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым. Челябинский губернатор поблагодарил руководителя Кыргызстана за возможность представить Южный Урал в столице республики.

«Мы внимательно следим за тем, как развивается ваше государство — один из важнейших партнеров России и активный участник крупнейших интеграционных объединений Евразии, — отметил губернатор. — С момента вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз произошли серьезные подвижки в плане укрепления деловых связей между Челябинской областью и Киргизской Республикой. Только с начала текущего года объемы взаимного товарооборота выросли в полтора раза. Перед своими коллегами я ставлю задачу не только сохранить нынешние темпы, но и существенно увеличить их, в тесном сотрудничестве с нашими киргизскими партнерами», — подчеркнул Дубровский.

Во время встречи Борис Дубровский и Алмазбек Атамбаев обсудили развитие межрегионального сотрудничества и участие регионов Киргизской Республики в «Форуме губернаторов ШОС».

В Казахстане делегация Челябинской области примет участие в международной выставке «Экспо», которая проходит в Астане. Также запланированы переговоры с руководством республики.

Альбина Золотухина
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