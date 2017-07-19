Зауральские предприниматели рассказали, почему бегут из региона

Налоговых мигрантов с пристрастием допросили о причине переезда в другой регион. Комиссия по вопросам миграции бизнеса прошла в зауральском управлении по налогам и сборам в среду, 19 июля.
Представитель ООО «Уралмет» Сергей Бакулин рассказал, что решил перевести свой бизнес в Свердловскую область из-за неплатежей бюджета Курганской области. Он уточнил, что до 70% объема его доходов связано с госзаказами, при этом расчета порой приходится ждать по полгода и больше. «Мы поставили решетки на окна в тубдиспансере в сентябре, деньги нам отдали только в мае 2017 года. Какой нам интерес, чтобы деньги зависали?» — привел он пример.
Замгубернатора по экономике Сергей Чебыкин отметил, что в мае в Зауралье были погашены все бюджетные долги, и сейчас госконтракты заключаются только при условии, что они обеспечены реальными деньгами.
Руководитель регионального УФНС Владимир Рыжук привел цифры статистики, согласно которой за последние полгода отток юрлиц уменьшился почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2016 года (29 против 50). Из числа убывших в этом году 23 мигрировали и 6 прекратили свое существование. За первое полугодие в области вновь зарегистрировалось 15 юрлиц, прибывших из других регионов. При этом, по подсчетам специалистов, налоговые поступления только увеличились. Если «беженцы» приносили бюджету 34 млн рублей, но «новички» заплатили 57 млн.
Налоговики отмечают, что среди «перебежчиков» немало таких, кто пытается уйти от положенных по закону выплат. Их еще раз предупредили, что история платежей перейдет в новый регион вместе с ними.