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Главные новости Тюменской области
14:03  19 июля 2017 0

«Мешал кому-то»? В центре Тюмени сгорел памятник культуры. ФОТО, ВИДЕО

Пожар уничтожил старинный купеческий особнякФОТО: Денис Пашаев, группа "ЧС Тюмень" "Вконтакте"

В Тюмени в среду, 19 июля, загорелось старинное здание- дом Купца Жернакова, расположенный по улице Осипенко, 31. Об этом сообщили пользователи соцсетей. Пламя бушует уже около часа. Его тушат полсотни пожарных.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 12:25. На пожаре работали 15 единиц техники и 45 сотрудников МЧС. По неподтвержденным данным очевидца, здание сгорело дотла.

Причины пожара пока неизвестны. Однако, в соцсетях уже успели предположить, что кому-то понадобилась земля в центе города. «Мешал кому-то сильно» — размышляет пользователь Елена Рябуха.

В 2007 году департамент имущественных отношений города Тюмени сдал этот дом в аренду ООО «Мегаполис-сервис». По информации в открытом доступе, в конце 2015 года администрация города подала в суд на «Мегаполис-сервис» за неуплату арендных платежей за земельный участок. Срок аренды земли под домом был установлен с 2007 по 2032 годы.

Согласно данным из открытых источников, дом был построен в 1909 году и принадлежал купцу первой гильдии Василию Жернакову. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Анна Гринь
© Служба новостей «URA.Ru»
Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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