В Тюмени в среду, 19 июля, загорелось старинное здание- дом Купца Жернакова, расположенный по улице Осипенко, 31. Об этом сообщили пользователи соцсетей. Пламя бушует уже около часа. Его тушат полсотни пожарных.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 12:25. На пожаре работали 15 единиц техники и 45 сотрудников МЧС. По неподтвержденным данным очевидца, здание сгорело дотла.
Причины пожара пока неизвестны. Однако, в соцсетях уже успели предположить, что кому-то понадобилась земля в центе города. «Мешал кому-то сильно» — размышляет пользователь Елена Рябуха.
В 2007 году департамент имущественных отношений города Тюмени сдал этот дом в аренду ООО «Мегаполис-сервис». По информации в открытом доступе, в конце 2015 года администрация города подала в суд на «Мегаполис-сервис» за неуплату арендных платежей за земельный участок. Срок аренды земли под домом был установлен с 2007 по 2032 годы.
Согласно данным из открытых источников, дом был построен в 1909 году и принадлежал купцу первой гильдии Василию Жернакову. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.