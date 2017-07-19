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19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Свердловской области
14:55  19 июля 2017 4

«Железная леди» свердловского ОНФ начинает свою предвыборную кампанию. Листовки раздают на улицах

Итоговый
Жанну Рябцеву ждет стремительный кадровый взлетФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Председатель свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева вошла в шорт-лист потенциальных кандидатов в члены Совета Федерации от врио главы региона Евгения Куйвашева.

Как сообщают источники «URA.RU», именно с этим связаны активизация пиар-деятельности «фронтовиков» и их возвращение в информационную повестку.

В частности, с начала этой недели промоутеры начали раздавать на центральных улицах Екатеринбурга листовки с рекламой трех проектов ОНФ. Агитматериалы призывают посетить сайты, где пользователи могут отметить на интерактивной карте несанкционированные свалки, указать нуждающиеся в ремонте дороги и дать свою оценку работе больниц, детсадов, школ.

Ожидается, что кандидатура Жанны Рябцевой будет рассмотрена 20 июля на заседании федерального штаба ОНФ. Эксперты оценивают ее шансы как высокие. «Рябцева — „железная леди“ свердловского штаба ОНФ. Она готовый политик федерального уровня, способный убеждать людей и принимать решения», — говорит один из свердловских «фронтовиков».

Жанна Рябцева дала «URA.RU» следующий комментарий: «Разговора о включении меня в число кандидатов в члены Совета Федерации от кандидата в губернаторы Евгения Куйвашева никто не вел. Решение по этому вопросу будет принимать врио главы области. Я завтра лечу в Москву, где будут проходить мероприятия в рамках федерального штаба ОНФ. Полиграфическая продукция раздается в городе, чтобы информировать жителей о наших проектах, чтобы показать людям, что они могут принять участие в выборе дорог, которые нужно отремонтировать, и что они могут донести до президента реальную информацию о ситуации на местах».

Фамилии трех кандидатов в сенаторы от кандидата на пост губернатора Евгения Куйвашева будут внесены до 26 июля в Свердловский облизбирком вместе с пакетом других необходимых для его регистрации документов. Ранее сообщалось, что в тройку потенциальных сенаторов войдет экс-губернатор Эдуард Россель.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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