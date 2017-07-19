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Главные новости Курганской области
15:11  19 июля 2017 3

Кокорин поприветствовал отставку главы Петухово. «Не хочешь работать — уходи»

Кокорин интервью Курган, кокорин алексей
Проблемы Петуховского района правительство Зауралья будет решать в ручном режимеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В среду, 19 июля, глава города Петухово Евгений Дроздецкий официально отправлен в отставку — за это проголосовала городская дума. Однако имя его преемника до сих пор неизвестно. В администрации города «URA.RU» уточнили, что планируют определиться с этим вопросом до конца дня.

Между тем пресс-служба губернатора распространила реакцию главы региона Алексея Кокорина на ситуацию в районе. «Желание некоторых глав муниципальных образований, которые не хотят работать, добровольно уйти в отставку правительство Курганской области только приветствует», — заявил губернатор.

Он отметил, что главная задача для района — подготовка к новому отопительному сезону. «Это прямая обязанность глав муниципальных образований. Правительству Курганской области придется решать эту проблему в ручном режиме. Несмотря на трудности, город и район к отопительному сезону будут готовы», — заверил Алексей Кокорин.

Евгений Дроздецкий подал в отставку в знак протеста после оправдательного приговора главе Петуховского района Сергею Герасименко. Администрация Петухово обвиняла главу района в злоупотреблении служебным положением.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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