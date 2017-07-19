В среду, 19 июля, глава города Петухово Евгений Дроздецкий официально отправлен в отставку — за это проголосовала городская дума. Однако имя его преемника до сих пор неизвестно. В администрации города «URA.RU» уточнили, что планируют определиться с этим вопросом до конца дня.
Между тем пресс-служба губернатора распространила реакцию главы региона Алексея Кокорина на ситуацию в районе. «Желание некоторых глав муниципальных образований, которые не хотят работать, добровольно уйти в отставку правительство Курганской области только приветствует», — заявил губернатор.
Он отметил, что главная задача для района — подготовка к новому отопительному сезону. «Это прямая обязанность глав муниципальных образований. Правительству Курганской области придется решать эту проблему в ручном режиме. Несмотря на трудности, город и район к отопительному сезону будут готовы», — заверил Алексей Кокорин.
Евгений Дроздецкий подал в отставку в знак протеста после оправдательного приговора главе Петуховского района Сергею Герасименко. Администрация Петухово обвиняла главу района в злоупотреблении служебным положением.