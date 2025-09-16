Лавров предложил отойти от термина «недружественные страны»

Лавров не стал называть страны, которых не допустили к участию в конкурсе их правительства
Лавров не стал называть страны, которых не допустили к участию в конкурсе их правительства
Интервидение-2025

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил отказаться от термина «недружественные страны». По его словам, правильнее говорить о государствах, чьи правительства проводят недружественную политику в отношении России.

«Мы постепенно отходим от термина „недружественные страны“. Наш президент Владимир Путин недавно подчеркнул, что у нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественные правительства по отношению к России», — сказал Лавров на пресс-конференции по подготовке и проведению «Интервидения». Трансляция шла на сайте МИД РФ. 

Министр добавил, что не будет называть конкретные государства, чьи представители не были допущены к участию в форуме. Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для тех, кто хочет приехать и наладить диалог.

Международное музыкальное шоу «Интервидение» состоится 20 сентября в Live Arena в Москве и продлится три с половиной часа. Прямая трансляция начнется в 20:30 по московскому времени на «Первом канале», как сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст. Он отметил, что зрители из 23 участвующих стран смогут посмотреть конкурс. По его словам, организаторы тщательно подготовились к шоу, задействовав 150 человек и 36 камер, а также применив элементы дополненной реальности. Конкурс откроет Куба, а завершит Индия. Россию представит артист Shaman (Ярослав Дронов) под девятым номером. В оргкомитете участвуют более 500 волонтеров. Девиз конкурса — «Музыка в сердце твоей страны».

