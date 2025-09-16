Во Франции назвали полным безумием новое требование украинского президента Владимира Зеленского — он хочет, чтобы Европа отправила на Украину минимум 120 миллиардов долларов. Соответствующее заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, призвав властей страны отказаться от поддержки Киева.
«Полное безумие! Зеленский только что потребовал от европейских стран к 2026 году „120 миллиардов долларов“ <...> И это будет даже „минимум“!», — написал Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал публикацию издания Euractiv — те сообщили, что украинские власти запросили не менее 120 миллиардов долларов для продолжения боевых действий в 2026 году, а также аналогичную сумму на содержание армии в случае прекращения конфликта.
Он сделал вывод, что Франция в 2026 году может выплатить 24 миллиарда Украине. При этом французские власти призывают граждан ограничивать себя и «затянуть пояса». На фоне этого Филиппо призвал прекратить поддержку Киева и отправку денег, вооружения и солдат украинскому правительству.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов Украины на сектор безопасности и обороны на 412 миллиардов гривен (около 9,8 миллиарда долларов) в 2025 году. Средства планируется направить на закупку вооружений и обеспечение армии, с учетом продолжающейся поддержки со стороны западных стран.
