Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что во время обучения одевалась красивее. «Раньше у меня вкус был лучше, когда я училась на модельера. Я тогда придерживалась и понимала, что красота требует жертв», — уточнила она.
Бывшая военнослужащая Украины уточнила, что в то время могла одеваться неудобно, зато красиво. Сейчас Савченко решила носить только комфортную одежду, но при этом выглядеть эстетично, — передает Life.ru.
Напомним, что украинский депутат не раз поражала сменой имиджа. Например, в марте она пришла на интервью в зеленой блузке с накрашенными глазами и губами, а в следующий раз появилась в эфире в вышиванке и без макияжа.