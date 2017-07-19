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19 июля 2017
15:18  19 июля 2017 1

Савченко призналась, что раньше училась на модельера и лучше выглядела

Савченко Надежда, савченко надежда
Савченко могла одеваться неудобно, зато красивоФото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что во время обучения одевалась красивее. «Раньше у меня вкус был лучше, когда я училась на модельера. Я тогда придерживалась и понимала, что красота требует жертв», — уточнила она.

Бывшая военнослужащая Украины уточнила, что в то время могла одеваться неудобно, зато красиво. Сейчас Савченко решила носить только комфортную одежду, но при этом выглядеть эстетично, — передает Life.ru.

Напомним, что украинский депутат не раз поражала сменой имиджа. Например, в марте она пришла на интервью в зеленой блузке с накрашенными глазами и губами, а в следующий раз появилась в эфире в вышиванке и без макияжа.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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