Крупный банк поможет Ханты-Мансийску

Банк «Открытие» подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Ханты-Мансийском. Свои подписи в документе поставили управляющий Западно-Сибирским филиалом банка Виталий Мосунов и глава города Максим Ряшин.
По словам градоначальника, за период многолетнего сотрудничества крупной финансовой организации и муниципалитета в городе реализованы десятки крупных инвестиционных программ, кроме этого, банк активно участвовал в большинстве социально значимых проектов Ханты-Мансийска.
«Это соглашение становится логическим продолжением нашего многолетнего сотрудничества с Ханты-Мансийским банком, который теперь стал частью федерального банка „Открытие“. Меняется бренд, название, но наша совместная работа на благо жителей города остается неизменной», — добавил глава Ханты-Мансийска.
Максим Ряшин подчеркнул большой вклад банка «Открытие» в развитие детского спорта на территории муниципального образования.
Виталий Мосунов отметил, что с вхождением Ханты-Мансийского банка в одну из крупнейших банковских групп России социальная ответственность бизнеса только возросла.
«Сегодня наши возможности поддержки реального сектора экономики значительно выше. В прошлом году различным муниципальным предприятиям Ханты-Мансийска, ответственным за водо- и энергоснабжение, содержание транспортной инфраструктуры, предоставлено кредитных ресурсов на сумму более 500 млн рублей. Жителям города выдано кредитов на сумму порядка 7,8 млрд рублей, из которых 4,2 млрд рублей — ипотечные займы. Мы продолжим сотрудничество с муниципалитетом в вопросах спонсорства и благотворительности, на эти цели банком „Открытие“ будет направлено 1,3 млн рублей», — рассказал Виталий Мосунов.