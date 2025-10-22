Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

В ХМАО резко упали зарплаты

22 октября 2025 в 09:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Зарплаты у некоторых жителей Югры стали меньше

Зарплаты у некоторых жителей Югры стали меньше

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре с начала года предлагаемая медианная зарплата стала ниже на 8%, упав на более, чем шесть тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter.

«По итогам сентября медианная предлагаемая заработная плата составила в ХМАО 80 928 рублей, и по сравнению с началом года она уменьшилась на 8%. Разница составила минус 6 288 рублей», — говорится в исследовании рекрутинговой онлайн-платформы.

Больше всего тенденция затронула вакансии в категории «Административный персонал» (-43 877 рублей) «Домашний, обслуживающий персонал» (-32 348 рублей). Меньше на 12 тысяч рублей предлагают зарплату в сфере «Маркетинг, реклама, PR».

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что средняя зарплата нефтяников ХМАО, по актуальным статистическим данным, составила 173 216 рублей. Это почти на 20% больше, чем год назад.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал