В ХМАО резко упали зарплаты

В Югре с начала года предлагаемая медианная зарплата стала ниже на 8%, упав на более, чем шесть тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики Head Hunter.

«По итогам сентября медианная предлагаемая заработная плата составила в ХМАО 80 928 рублей, и по сравнению с началом года она уменьшилась на 8%. Разница составила минус 6 288 рублей», — говорится в исследовании рекрутинговой онлайн-платформы.

Больше всего тенденция затронула вакансии в категории «Административный персонал» (-43 877 рублей) «Домашний, обслуживающий персонал» (-32 348 рублей). Меньше на 12 тысяч рублей предлагают зарплату в сфере «Маркетинг, реклама, PR».

