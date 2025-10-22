Силовики ХМАО возбудили дело на мошенника, который незаконно получал северную пенсию

Силовики возбудили уголовное дело на жителя Пыть-Яха, который получал северную пенсию, но не проживал на территории Югры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи Пыть-Яха по материалам РУ ФСБ по Тюменской области возбудили уголовное дело на 44-летнего мужчину, который незаконно получал северную пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подозреваемый предоставил в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Пыть-Яхе заведомо ложные сведения, на основании которых оформил социальную пенсию в размерах с учетом районного коэффициента, применяемого в ХМАО. При этом, несмотря на имевшуюся регистрацию в городе Пыть-Яхе, фактически получатель пенсии более 10 лет проживал в другом регионе», — сообщили агентству в пресс-службе следственного комитета.